[VIDEO] VRATIO SE U MAKSIMIR MILJENIK NAVIJAČA: ‘Dugo nisam bio u Zagrebu, ovdje se osjećam kao kod kuće’

‘Dugo godina nisam bio u Zagrebu. Ima deset godina kako sam igrao na Maksimiru’

Bivši makedonski nogometaš Goce Sedloski vratio se u Dinamo. Ovaj put u potpuno drugačijoj ulozi, preuzeo je ulogu trenera druge momčadi te tako naslijedio Igora Jovićevića koji je pak naslijedio Nenada Bjelicu na klupi prve momčadi. Sedloski je kao igrač ostavio trag u Maksimiru i pokušat će napraviti isto i kao trener dobivši u ruke one najtalentiranije Dinamove nade. Tako se u Dinamu polako upotpunjuje križaljka za sljedeću sezonu…

LEGENDA DINAMA PREUZELA DRUGU MOMČAD: Jovičevićev nasljednik u novoj misiji

U Dinamu kao igrač ostavio neizbrisiv trag

Kao igrač slavni Makedonac u Dinami je ostavio neizbrisiv trag, a sad isto želi napraviti na klupi druge momčadi. Filip Brkić najavio je reportažu RTL-a u sportskim minutama RTL-a Danas, koju je napravila i s njim razgovarala Ivona Hemen:

“Dugo godina nisam bio u Zagrebu. Ima deset godina kako sam igrao na Maksimiru, ali kad sam vodio Vardar i kad sam igrao za reprezentaciju, dolazio sam par puta. Poznajem ovaj stadion, u Zagrebu znam dosta ljudi, ovdje imam dosta prijatelja, osjećam se kao kod kuće”, kazao je za kameru RTL-a Goce Sedloski.

Maksimir ga se jako dobro sjeća. Bio je miljenik navijača, hrabro plavo srce koji je gurao, vukao svoje suigrače u utakmicama u plavom dresu…

Za vrijeme bogate igračke karijere ovaj je 46-godišnjak, koji je 1964. rođen u Prilepu, u Dinamu igrao u dva mandata. Prvi put je nosio plavi dres od ožujka 1999. do ljeta 2004., a drugi put od veljače do srpnja 2005. Imao je ukupno 302 nastupa, a 191 u natjecateljskim utakmicama u kojima je postigao 36 pogodaka, prilično impresivno za jednog braniča. Posebno se ističe sezona 2003./04. u kojoj je sa 21 golom bio prvi strijelac momčadi.

Igrajući za Dinamo Sedloski osvojio osam trofeja

Igrajući za Dinamo Sedloski je osvojio osam trofeja: naslove prvaka 1999., 2000. i 2003., Kup 2001., 2002. i 2004. te Superkup 2002. i 2003. U Hrvatskoj je osim u Dinamu jednu sezonu odigrao i za splitski Hajduk (1996./97.) iz kojeg je otišao u engleski Sheffield Wednesday i tamo proveo jednu sezonu prije prvog dolaska u Zagreb.

“Te godine kad sam zabio 24 gola kao obrambeni igrač, to je dosta golova pa me htjela lopta, valjda me nagrađivala. Pokušat ću i sad ostaviti trag kao i što sam ga u Zagrebu kao igrač ostavio”, rekao je Sedloski.

Za makedonsku reprezentaciju je igrao od 1996. do 2010., nosio je kapetansku vrpcu i sakupio 100 nastupa u kojima je postigao osam pogodaka.

Inače, Sedloski se trenerskim poslom počeo baviti u klubu u kojem je 2011. završio igračku karijeru, u austrijskom Mattersburgu. Tamo je bio pomoćnik glavnog trenera, a istu je ulogu imao i u stožeru makedonske reprezentacije, da bi sredinom 2012. privremeno preuzeo i izborničku ulogu.

Trenersko razdoblje

Najuspješnije trenersko razdoblje imao je od 2015. do 2017. kad je vodio skopski Vardar s kojim je osvojio dva naslova prvaka i Superkup. Skopljance je u srpnju 2016. vodio i protiv Dinama u utakmicama 2. pretkola Lige prvaka, u kojima su ‘plavi’ slavili sa 2-1 u Skopju i 3-2 u Zagrebu.

Na proljeće 2018. četiri je mjeseca vodio latvijsku Rigu da bi u sezoni 2018./19. bio na klupi Širokog Brijega s kojim je bio finalist Kupa Bosne i Hercegovine. Što je još rekao Goce Sedloski po svom povratku u Maksimir pogledajte u prilogu.