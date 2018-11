[VIDEO] VATRENI SPREMAJU OSVETU ZA POTOP U ELCHEU: Ovako su izgledale dosadašnje utakmice Hrvatske i Španjolske

Hrvatska i Španjolska sutra igraju svoju osmu međusobnu utakmicu

Hrvatska i Španjolska odigrat će u četvrtak u Zagrebu svoju osmu međusobnu utakmicu od hrvatskog osamostaljenja. Španjolci zasad vode s 4-2 u pobjedama dok je jedan susret završio neriješeno.

Prvi susret u Valenciji

“Vatreni” i “Furija” su se prvi put susreli u ožujkju 1994. u primorskom gradu Valenciji, gdje je Hrvatska pobijedila sa 2-0 pogocima Davora Šukera i Roberta Prosinečkog, a u 53. minuti je Dražen Ladić obranio jedanaesterac Beguiristainu. Bio je to prijateljski ogled odigran dvije godine prije Europskog prvenstva u Engleskoj, prvog velikog natjecanja na kojem su nastupili nogometaši u kockastim dresovima. Španjolci do te utakmice nisu poraženi 20 utakmica na svom terenu. Bio je to naš prvi međusobni susret i do sada jedina pobjeda protiv ‘furije’.

Pet godina poslije uslijedio je novi prijateljski susret u Sevilli, a ‘Vatreni’ su uveličali proslavu otvaranja Olimpijskog stadiona u glavnom gradu Andaluzije. Domaćin je pobijedio 3-1, no prvi gol na novom stadionu zabio je Davor Šuker u devetoj minuti. Strijelci za domaćine bili su Vicente Engonga (34), Fernando Hiero (48-11m) i Daniel Garcia “Dani” (84).

Godine 2000. uslijedio je novi prijateljski okršaj, no ovaj put u Splitu, koji je završio s 0-0. Posljednju prijateljsku utakmicu ove dvije reprezentacije su odigrale u Ženevi u lipnju 2006. godine, a španjolska vrsta je pobijedila 2-1. Niko Kranjčar je doveo našu vrstu u vodstvo u 14. minuti, a rezultat su preokrenuli Pernia (62) i Torres (90+2).

Prvi pravi natjecateljski dvoboj uslijedio je 2012. godine na Europskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini. Hrvatskoj je trebala pobjeda za prolazak skupine, no Španjolci su slavili sa 1-0 golom Jesusa Navasa u 88. minuti. Hrvatska se nakon tog poraza vratila kući, dok su Španjolci stigli do finala i u borbi za zlato deklasirali Italiju obranivši naslov prvaka osvojen četiri godine prije na prvenstvu u Austriji i Švicarskoj.

Hrvatska je uzvratila Španjolcima na posljednjem Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj ostvarivši pobjedu u skupini 2-1. Španjolska je povela golom Alvara Morate (7), no ‘Vatreni’ su okrenuli rezultat golovima Nikole Kalinića (45) i Ivana Perišića (87).

U posljednjem međusobnom susretu igranom u rujnu ove godine na otvaranju Lige nacija Španjolska je deklasirala Hrvatsku sa 6-0 što je najteži poraz naše reprezentacije u povijesti. Golove za španjolsku vrstu zabili su Saul Niguez (24), Marco Asensio (33), Lovre Kalinić (35-ag), Rodrigo (49), Sergio Ramos (57) i Isco (70).