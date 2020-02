[VIDEO] STANIĆ SAZVAO IZVANREDNU PRESICU: ‘Svi bismo voljeli da Drogba dođe u Split, nećemo podilaziti ni agentima ni medijima’

“Hajduk će biti prvak. Ne zbog mene ni zbog vas nego zbog ove energije koja je tu prisutna. Hajduk će se posložiti kad-tad”, rekao je Stanić

Hajduk je sazvao je u petak u 12 sati izvanrednu konferenciju za medije, a na njoj je govorio savjetnik uprave Mario Stanić.

Stanić je pojasnio sve nedoumice o Hajdukovim potezima u prijelaznom roku, a objasnio je i kakvi su planovi kluba za budućnost.

Bez napadača

Stanić je objasnio kako to da nijedan Hajdukov mladi igrač nije igrao protiv Slavena.

“Rekao sam da će biti fokus na omladinskom pogonu. Tko je mlad i ima potencijala, taj će igrati, teren je jedino mjerilo. A i Kreković je kasnije ušao“

Objasnio je i zašto Hajduk nije doveo napadača u ovom prijelaznom roku:

“Mislim da smo si postavili prevelike ciljeve. Napadači koji su dobri su jako skupi. Mogli smo dovesti pet-šest napadača, ali to bi bio nekakav populizam. Nismo htjeli zatvoriti mogućnost mlađim igračima. Nismo prodali Jaira jer smo procijenili da je puno bolje ostati s onim što znamo nego vući neke populističke poteze. Tudor je promijenio cijelu igru momčadi i htjeli smo se osigurati u obrani jer je prepao na sustav s tri stopera. Imali smo jasnu viziju koji smo profil igrača htjeli dovesti, no nije se to ostvarilo. Stvorila se fama o napadaču, tko ne bi htio vidjeti Drogbu tu? Nismo htjeli dovoditi napadača samo da bismo ih doveli. To bi bio prevelik rizik.”

Strah nas je na Poljudu

Dotaknuo se i Nejašmića o kojem se dosta piše u posljednje vrijeme.

“O njemu se pisalo više nego o cijelom Hajduku. Postoje interesne skupine koje rade medvjeđu uslugu tom dečku, on je jedan od igrača, isti je kao svi drugi. Teren je jedino mjerilo. Nitko se neće nametnuti kod Tudora zbog medija, starih zasluga ili agenata.

Stanić je rekao da su s Jradijem i Hamzom u pregovorima oko produženja ugovora.

O mentalnom stanju igrača rekao je: “Na Poljudu se osjeti grč. Moramo poraditi na mentalnom aspektu. Pritisak koji se nameće zbog rezultata prelazi u dozu straha umjesto da nam bude izazov. Nemamo tu mentalnu snagu.

Bit će Hajduk prvi

Prisjetio se i svog dolaska u klub.

“Došao sam u Hajduk u grču zbog medijskih natpisa. Neki mediji imaju u interesu da se to tako prikaže. Hajduk je klub s velikom poviješću. Ulica vodi klub, orjunaši, još nam samo masoni fale. Nije to istina i ja ću vam reći ako se nešto od ovoga promijeni.”

Stanić je najavio da će Hajduk biti prvak, možda ne odmah sad, ali s vremenom.

“Hajduk će biti prvak. Ne zbog mene ni zbog vas nego zbog ove energije koja je tu prisutna. hajduk će se posložiti kad-tad.”