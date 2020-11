[VIDEO] UŽIVO, PRESSICA DALIĆA I MODRIĆA: Izbornik komentirao glasine o otkazu i otkrio što sprema za Portugal

Pressicu izbornika Dalića i kapetana Modrića pratite uživo na portalu Net.hr

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić u 18 i 30 održavaju pressicu na Poljudu uoči utakmice 6. kola Lige nacija protiv Portugala.

“Svjestan sam da nismo dobri i ne treba mi to nitko puno govoriti. Ovo je trenutačno naša realnost. Nama je sada otpao i Pongračić, ostali smo bez jako puno igrača. Rebić, Kramarić, Lovren, Vida… Svi bi oni igrali. Mi stvaramo novu reprezentaciju, taj proces vodim ja i ja iza njega stojim. Ja sam svjestan da to sad nije dobro, ali ću napraviti sve da u ožujku to već bude bolje. Rekao sam igračima da ne smiju izgubiti vjeru od sebe i da dva poraza ne mogu izbrisati sve što su napravili. Siguran sam da ćemo opet biti na ponos našem narodu. Trenutačno je ovo najbolje što imamo. Borimo se, slažemo i kad sam rekao da ova godina što prije prođe sam mislio na situaciju općenito”, kazao je Dalić.

Kako protiv Portugala?

“Protiv Švedske nismo bili agresivni, nismo bili kompaktni, nismo trčali i nismo bili blizu igrača. S tim smo problema imali i u Portugalu. Mi smo u toj utakmici bili bezopasni. Moramo sutra dobiti da ostanemo u Ligi nacija i moramo dati sve od sebe. Oni se vade na nama mi na njima i nadam se da će utakmica biti zanimljiva”, izjavio je Dalić.

