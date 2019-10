[VIDEO] URNEBESNA PROSLAVA POGOTKA NASMIJALA CIJELI SVIJET: Talijanska zvijezda od junaka postala je predmet sprdnje

Ciro je pokušao skinuti svoj dres, no sve je ostalo samo na pokušaju

Spektakularan povratan u 7. kolu talijanske Serie A izveo je Lazio na svom terenu. Na poluvremenu su bili u ponoru, u zaostatku od 3:0 i činilo se da je tu utakmici kraj.

Ali onda su se domaćini probudili i pod vodstvom Cire Immobilea vratili utakmicu u egal.

SRBI SE NE MOGU NAČUDITI DRASTIČNOJ KAZNI UEFA-E: Incidenti se nisu mogli vidjeti na televiziji, ali su itekako ozbiljni

Immobile je zabio za 1:3, a kasnije i asistirao za još jedan pogodak nebeskoplavih. Bod je Laziju donio Immobile pogotkom u 92. minuti, no jedino što je bilo bolje od njegovog gola je njegova “proslava”.

Ciro je pokušao skinuti svoj dres, no sve je ostalo samo na pokušaju. Dres mu je zapeo, a i on je u toj proslavi pao na pod. Video je ubrzo postao hit na internetu. Pogledajte kako je to izgledalo.