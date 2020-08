[VIDEO] TREBA LI BARCELONI UOPĆE TRENER? Kamera uhvatila zanimljiv trenutak u tunelu – ‘Nemojmo biti kreteni…’

Barcelona je razbila Napoli i predvođena Lionelom Messijem, najboljim igračem svijeta, uspjela je izboriti četvrtfinale Lige prvaka gdje ih čeka možda i najgori protivnik Bayern.

Messi je protiv Napolija odigrao maestralnu utakmicu, zabio je prekrasan pogodak i iznudio je penal koji je u pogodak pretvorio Luis Suarez. Barcelonu se, zbog izrazito loših izdanja u prvenstvu i velikih sukoba na relaciji igrači – trener – Uprava, počelo otpisivati u Ligi prvaka. Treneru Quiqueu Setienu već mjesecima visi posao i španjolski mediji već pišu da ako ispadne iz Lige prvaka sigurno dobiva otkaz. Govori se i kako treneru igrači polako okreću leđa i otkazuju mu poslušnost, a te teze na neki način i nisu neutemeljene.

Naime, na poluvremenu utakmice s Napolijem u Ligi prvaka, kamera je uhvatila zanimljiv detalj iz tunela. Igrači Barcelone spremali su se izaći na travnjak, a onda se ukazao Lionel Messi s instrukcijama kako igrati u nastavku i usput je podijelio par opomena igračima.

“Napoli će izaći snažniji, nemojmo sada biti šupci. Imamo prednost od dva gola i nemojmo biti kreteni. Igrat ćemo mirno i dat ćemo im osam golova”, govorio je Messi.

Nadovezali su se na to Jordi Alba i Gerard Pique koji su inzistirali na tome da ne vraćaju loptu vrataru Ter Stegenu. Barcelona je u nastavku dominirala i slavila s 3:1.

