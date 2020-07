[VIDEO] TRAGIKOMIČAN DETALJ S PROSLAVE NASLOVA: Pogledajte što najomraženiji igrač Reala radi dok Modrić i ekipa luduju

Baleovo ponašanje na proslavi zapelo je za oko brojnim navijačima i na društvenim ga mrežama već brutalno sprdaju

Nogometaši Real Madrida osvojili su naslov prvaka Španjolske nakon što su u predzadnjem kolu Primere pobijedili u Madridu Villareal s 2-1, uz asistenciju za prvi gol Reala Luke Modrića.

Kolo prije kraja “Kraljevski klub” ima nedostižnih sedam bodova prednosti u odnosu na Barcelonu, koja je izgubila kod kuće od Osasune (1-2). Realu je to 34. naslov prvaka i prvi nakon 2017. godine.

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje igrača Reala. Modrić i gotovo cijela ekipa raznosili su pobjednički pehar po travnjaku, slikali se s njim, grlili se i ljubili, iako zbog korone možda i ne bi smijeli… Kažemo gotovo svi jer najomraženiji igrač madridske momčadi, Gareth Bale, baš i nije sasvim uživao.

Novi Baleov show

Bale je ove sezone trebao biti jedan od predvodnika momčadi, ali zbog manjka zainteresiranosti i entuzijazma, loše discipline i svađe sa Zidaneom, vrijeme uglavnom provodi na klupi ili na tribinama gdje se nerijetko krevelji, dosađuje i glupira pred objektivima kamera dajući time do znanja koliko mu zapravo nije stalo do uspjeha njegove momčadi.

Tako je bilo i na proslavi. Držao se Bale po strani, kiselo se smijao, nije se trudio čestitati suigračima, a prilikom poziranja držao se pozadine i kuteva te je samo kurtoazno mahao, tek toliko da se uklopi. Ali, hajde, barem se ovaj put nije glupirao i kreveljio.

Dakako, Baleovo ponašanje na proslavi zapelo je za oko brojnim navijačima i na društvenim ga mrežama već brutalno sprdaju.

