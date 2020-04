[VIDEO] TKO SE SJEĆA OVOG LEGENDARNOG POTEZA? Rakitić podsjetio na majstoriju koju je izveo s Mladenom Petrićem

View this post on Instagram

¿Qué opináis? ¿Mejor estrategia de córner de la historia? 😃😎🤷🏼‍♂️ @mladenpetric @fcbasel1893 @sfl_ch Os leo ⬇️ What do you think? Best corner routine ever? @mladenpetric @fcbasel1893 @sfl_ch Will check out your comments ⬇️ Sta mislite? Najbolji korner u povijesti? @mladenpetric @fcbasel1893 @sfl_ch Citam vase komentare ⬇️ Was meint ihr? Beste Ecke der Geschichte? @mladenpetric @fcbasel1893 @sfl_ch Ich lese eure meinungen ⬇️