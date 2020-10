Modrić svojom partijom ponovno oduševio nogometnu javnost

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić jučer je na Estadio Alfredo Di Stéfanu u Madridu protiv Šahtara, u 54. minuti zabio jedan od svojih najljepših golova u karijeri u dresu Reala iz Madrida. OVDJE možete pogledati taj njegov zgoditak.

35 – Luka Modric is only the fourth player to score for Real Madrid in the European Cup/Champions League aged 35 or older, after Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás and Paco Gento. Greats. — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2020

Luka je iskušao svoju sreću s nekih 27 metara i zabio preciznim udarcem koji ulazi uz desnu stativu desnom nogom. Brazilac Marcelo je asistirao za gol.

Komentari na Twitteru

Modrić je svojom partijom ponovno oduševio nogometnu javnost. Pa tako navijači na Twitteru ističu:

“Imajte malo poštovanja prema Modriću. Pa čovjek ima više osvojenih titula u Ligi prvaka nego čitava momčad Cityja”.

Have some respect for Luka Modric, he has more UCL titles, than Manchester City itself….. pic.twitter.com/88sR1WWv48 — MR.MΛDRID 🇸🇴🇪🇸 (@HJama711) October 21, 2020

“On je genije”.

Luka Modric is a genius — Oscar (@footiewhisperer) October 21, 2020

“Luka Modrić nosio je svoj Real do tri naslova Lige prvaka zaredom i učinio da Zidane i Ronaldo izgledaju dobro”.

Luka Modric really carried Real Madrid to win 3 CL in a row and made Zidane & Ronaldo look good What a guy — Spursd22 (@SpursD22) October 21, 2020

“Njegov gol Šahtaru kandidirat će za najbolji gol sezone”.

Goal of the season contender 🔥🔥🔥 Luka Modric 😍 2 more let's goooo!!! — MUSBEY (@Mus6ey) October 21, 2020

“Luka je uistinu nešto drugo, posebno”.

Luka Modric is something else — KayDee (@kiksmademusic) October 21, 2020

“On je čista klasa”.

the class of luka modric — s (@mdridismo) October 21, 2020

“Radije bi u svojoj momčadi imao 65-godišnjeg Luku Modrića nego 23-godišnjeg Pogbu”.

I'd rather have a 65 year old Luka Modrić in my team than a 23 year old Paul Pogba — Mzwakhe Pitso (@MzwakhePitso) October 21, 2020

Brojke govore sve

Međutim, na stranu njegov fantastičan gol. Modrićeve brojke protiv Šahtara jednako su tako impresivne, ako ne i impresivnije. Naime, Luka je imao 92 dodira s loptom, ostvario je 71 od 78 dodavanja, imao je dva ključna dodavanja, realiziranih 9 od 11 dugih lopti, 3 oduzete lopte, jedan dribling mu je bio uspješan, te je zabio spomenuti, već opjevani gol.

📊| Luka Modrić vs Shakhtar stats: • 92 touches.

• 71/78 passes (91%).

• 2 key passes.

• 9/11 long balls completed.

• 3 tackles.

• 1 dribble completed.

• 1 golazo. A fantastic turnaround in the second half. pic.twitter.com/ATj54qiAZT — Blanco Zone (@theBlancoZone) October 21, 2020

Za spomenuti kako je Šahtar, premda je nastupio bez sedam standardnih prvotimaca koji su zaraženi koronavirusom, u Madridu šokirao Real Madrid pobijedivši s 3:2 u susretu B skupine Lige prvaka.

SKUPINA B

Real Madrid – Šahtar Donjeck 2:3 (MODRIĆ 54, Junior 59 / Tete 29, Varane 33-ag, Solomon 42)

Inter – Borussia Mönchengladbach 2:2 (Lukaku 49, 90 / Bensebaini 63-11m, Hofmann 84)

LJESTVICA:

1. Šahtar 1 1 0 0 3-2 3

2. Inter 1 0 1 0 2-2 1

2. Borussia Mon. 1 0 1 0 2-2 1

4. Real Madrid 1 0 0 1 2-3 0