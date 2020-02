[VIDEO] SVI PRIČAJU O NEVJEROJATNOM POTEZU BROZOVIĆA: Nažalost niti to nije bilo dovoljno da spasi svoj Inter poraza

Marcelo Brozović igrao je za Inter do 77. minute i oduševio je sve potezom uoči drugog gola Lazija.

U velikom derbiju 24. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lazio je kao domaćin svladao milanski Inter sa 2-1 (0-1). Goste je u vodstvo doveo Young (44) krajem prvog poluvremena, no domaći su u nastavku uspjeli preokrenuti. Prvo je Immobile (50-11m) iz kaznenog udarca kojega je sam izborio poravnao na 1-1 da bi Milinković-Savić (69) osigurao tri boda Laziju.

Lazio je ovom pobjedom stigao na drugo mjesto sa 56 bodova, dva više od trećeg Intera, a jednim manje od vodećeg Juventusa koji je ranije u nedjelju svladao Bresciju sa 2-0 (1-0).

Broz golman

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović igrao je za Inter do 77. minute i oduševio je sve potezom uoči drugog gola Lazija. Naime, Brozović je prije pogotka Milinković-Savića blokirao tijelom loptu i to točno na gol-liniji. Pucao je iz voleja vrlo snažno baš srpski veznjak Sergej, a Brozović se odlično pročitao gdje će pucati. No, lopta se odbila istom igraču i ovaj put je odmjerenije gađao i pogodio.