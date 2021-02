[VIDEO] ŠTO SE TO LOVRENU DOGODILO U RUSIJI? Pogledajte što Vatreni radi i zašto je završio gol u snijegu

Kapetan Zenita i lider obrane u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, Dejan Lovren, na veoma se zanimljiv način priprema za nastavak sezone. Zenitovi nogometaši napustili su klubove još u prosincu zbog zimske pauze, a sada su se vratili u Rusiju i polako počinju s pripremama za nastavak sezone, a Zenit je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem se vidi na koji se način Lovren vraća u formu.

Naime, Lovren se očito vrlo dobro priviknuo na zimu u Rusiji jer snimljen je kako se u boksericama baca u snijeg na minus 11 stupnjeva. Prvenstvo se nastavlja 27. veljače, a nadamo se da će Lovren ojačati od ovih zimskih priprema jer Zenitu slijedi grčevita borba za prvo mjesto.

❄️ @Dejan06Lovren is really taking to life in Russia! ❄️ pic.twitter.com/huRHM3yEf6

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) February 15, 2021