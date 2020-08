Nogometaši Seville pobjednici su ovosezonskog izdanja Europske lige, oni su u finalu igranom u petak u Kölnu svladali milanski Inter sa 3:2.

Za Sevillu je ovo šesti naslov pobjednika u ovom natjecanju iz isto toliko finala, nakon 2006., 2007., 2014., 2015. i 2016., dok je Inter ostao na tri naslova pobjednika, sva tri iz 90-ih godina prošlog stoljeća kada se ono zvalo Kup UEFA (1991., 1994. i 1998.).

Jedan od prvih koji je javno proslavio ovaj naslov prvaka je Ivan Rakitić. Bivši kapetan Seville u prijenosu uživo na španjolskoj televiziji u znak slavlja skočio je u bazen i postao pravi hit na internetu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Ivan Rakitic, Barcelona Player, throws himself into the pool to celebrate the 6th Europa League Trophy of Sevilla. #FCB 🇭🇷🏊 pic.twitter.com/ML9fGQD1Sg

— Hagrid ✆ (@HagridFCB) August 21, 2020