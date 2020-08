[VIDEO] SPEKTAKULARAN POGODAK RONALDA: CR7 zabio jedan od najljepših golova sezone; Gledajte i divite se geniju

Ronalda potegao lijevom nogom

U tijeku je drama u Torinu. Juventus je u drugom poluvremenu, točnije u 60. minuti poveo s 2:1. Stara dama je u drugom dijelu počela vršiti pritisak oko kaznenog prostora Lyona, a onda je opet zabio Cristiano Ronaldo.

Bomba s 20-ak metara

I to kako, poput majstora, onako kako to on zna! Depay, strijelac vodećeg pogotka Lyona iz penala, izgubio je jednu loptu, pa su domaćini krenuli u kontranapad i sjajno izradili akciju. Lopta je došla do Ronalda koji je potegao lijevom nogom s 20-ak metara i “probušio” Lopesa za ukupnih 2:2, iako je ispred sebe imao suparničkog igrača. OVDJE pogledajte spektakularan gol Ronalda.