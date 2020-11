Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je i posljednjeg, trećeg suparnika u skupini D Europskog prvenstva iduće godine, a bit će to reprezentacija Škotske koja je u finalu play-offa u Beogradu pobijedila Srbiju sa 5:4 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 1:1.

Škotska je tako izborila svoj prvi EURO nakon 1996. godine. Zanimljivo, Škoti su i u polufinalu slavili nakon izvođenja jedanaesteraca pobijedivši Izrael sa 5:3 poslije 0:0 nakon 120 minuta igre.

Škotska je bila bliže pobjedi i u regularnom dijelu susreta. Vodila je 1:0, a Srbija je uspjela izjednačiti tek u posljednjim trenucima susreta.

Nakon utakmice je, naravno, uslijedio show u svlačionici. Škoti su izabrali vrlo neobičnu pjesmu za proslavu, a radi se o disco hitu grupe Baccara Yes Sir, I Can Boogie koja s onim tvrdim škotskim naglaskom zvuči još i čudnije.

Kako su slavili Škoti u svlačionici nakon pobjede možete pogledati u videu:

This should be #Scotland’s new national anthem.

Yes, Sir. I can boogie!https://t.co/ZBr2RkLoUC pic.twitter.com/4uzW7azwRJ

— The Edinburgh Football Show Podcast (@EdinburghFooty) November 12, 2020