[VIDEO] SKANDAL U REPREZENTACIJI ENGLESKE: Nestašne zvijezde prošvercale djevojku u hotel, ona objavila snimke iz sobe

Mladi engleski reprezentativci Mason Greenwood i Phil Foden mogli bi biti disciplinski kažnjeni nakon što se pojavila videosnimka na kojoj se vidi kako pozivaju djevojke u svoju hotelsku sobu poslije subotnje pobjede u Ligi nacija nad Islandom u Reykjaviku.

Snimka je objavljena na islandskoj tekevizijskoj postaji DV nakon što su je djevojke podijelile na Snapchatu u nedjelju. Kao i ostali engleski igrači Greenwood i Foden, koji su debitirali u seniorskoj reprezentaciji u pobjedi 1-0 nad Islandom, morali su poštivati strogi zdravstveni protokol vezan za COVID-19.

Tim protokolom zabranjeno im je sastajanje s drugim osobama izvan engleske reprezentacije tijekom boravka na Islandu. Engleska u utorak gostuje u Danskoj gdje igra drugu utakmicu Lige nacija, a i Greenwood i Fadenn bi mogli propustiti tu utakmicu. Prema pisanju “Daily Maila” ni jedan od njih dvojice nije bio na treningu u ponedjeljak.

Footage of Mason Greenwood and Phil Foden in the hotel in Iceland. pic.twitter.com/AamTEissem

— CrypticTrey.🖌️ (@Marti9al) September 7, 2020