NOVA BLAMAŽA BILIĆEVOG NASLJEDNIKA, ŠESTOLIGAŠ STIGAO DO SENZACIJE U FA KUPU: Pogledajte koju su ludnicu napravili nakon velike pobjede

Nogometaši Leicestera, Evertona, Fulhama i Sheffield Uniteda plasirali su se u 4. kolo Engleskog FA Kupa, dok je od prvoligaša ispao WBA.

WBA se oprostio od Kupa porazom na penale kod trećeligaša Blackpoola. Bivša momčad Slavena Bilića gubila je s 0-1 i 1-2 u regularnom dijelu, a nakon što su ipak izborili produžetak, izgubili su na penale.

Leicester je u gostima nadigrao drugoligaša Stoke Citya s 4-0. Justin (34), Albrighton (59), Ayoze Pérez (79) i Barnes (81) bili su strijelci za Leicester, koji nikad nije osvojio FA Kup, a četiri puta su bili finalisti – zadnji puta davne 1969.

Fulham je tek nakon produžetaka prošao drugoligaša QPR s 2-0 golovima Reida (103) i Kebana (108).

Premijerligaš Sheffiled United u gostima je slavio protiv trećeligaša Bristol Roversa s 3-2. Šestoligaš Chorley najniže je rangirani klub koji će igrati u 4. kolu, a do njega su došli dobivši s 2-0 kod kuće koronavirusom desetkovanog drugoligaša Derby Countya, na čijoj klupi sjedi Wayne Rooney.

