[VIDEO] SALAH JE OVIM POTEZOM SRUŠIO DVA OGROMNA REKORDA: Ulazi u povijest Liverpoola i teško će ga netko srušiti

Egipatski nogometaš Mohamed Salah zabio je prvi gol u susretu posljednjeg kola Lige prvaka na gostovanju svog Liverpoola kod Midtyjllanda.

Loptu je uzeo na 30-ak metara od protivničkog gola nakon pogreške obrane, u svom prodoru do gola napravio je možda i pokoji potez previše, ali je nekako uspio prevariti vratara i pospremiti loptu u mrežu.

Za sve ovo mu je trebalo samo 55 sekundi, a time je Salah postao najbrži strijelac Liverpoola svih vremena u Ligi prvaka. No nije to sve, Egipćanin je ovim pogotkom stigao do broja 22 na svom kontu, prestigavši tako Stevena Gerrada koji je u Ligi prvaka za Liverpool zabio 21 gol.

