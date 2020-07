[VIDEO] RIJEKA POPUT BARCE: Na Rujevici je viđena možda i najbolja akcija ove sezone u HNL-u; Dinamovci će ovo još dugo pamtiti

Lopta je minutu i dvadeset i sedam sekundi bila u posjedu Rijeke

Rijeka je u nedjelju na Rujevici, pred 2.700 gledatelja u posljednjoj utakmici 33. kola HNL-a, pobijedila prvaka Dinamo 2:0 i tako prekinula neugodan niz od tri poraza.

Sjajna utakmica Rijeke

Rijeka je odigrala sjajnu utakmicu, u potpunosti je nadigrala zagrebačke plave koji su bili loši, a trener Riječana Simon Rožman je taktički razbio svog kolegu Igora Jovičevića na drugoj strani, koji je nakon tog poraza otišao (čitaj dobio otkaz) s klupe Dinama. Nadmoć Rijeke najbolje se ogledala kod prvog gola, kojem je prethodila akcija u stilu Barcelone…

Bila je to možda najljepša akcija koju smo vidjeli ove sezone u HNL-u. Igrači Rijeke odigrali su pravu tika-taku u kojoj su imali dvadeset dodavanja prije nego su zabili za erupciju oduševljenja na Rujevici. Lopta je minutu i dvadeset i sedam sekundi bila u njihovom posjedu. Lopta je išla između linija od noge do noge, kružila je s jedne strane terena na drugu bez da su igrači Dinama došli u priliku da dođu do nje. Posjedom i strpljenjem Riječani su rastvorili obranu Dinama i tako sebi otvorili priliku za gol, uslijedio je zadnji pas, maestralni potez i lopta je odsjela u mreži reprezentativnog vratara Dominika Livakovića.

