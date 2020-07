[VIDEO] REBIĆ ODUŠEVIO ČITAVU ITALIJU: Svi živi upravo pričaju o mangupu iz Vinjana Donjih; ‘Završio mu je karijeru. To je nešto najljepše što sam vidio u čitavoj godini’

Još će se dugo pamtiti veličanstveni preokret Milana na svom terenu protiv Juventusa i pobjedu 4:2. Iako od samog početka nije igrao senzacionalnu utakmicu, velike zasluge moraju mu se pripisati za krajnji ishod dvoboja…

[VIDEO] BEZOBRAZNO DOBAR POTEZ ANTE REBIĆA: Veličanstveni Vatreni ponizio zvijezdu Juventusa; Sanjao ga je nakon ove ludosti

Hrvatski reprezentativac u 67. minuti je primio loptu na polovici Juventusa, zagradio se i zadržao ju, na njemu je bio prekršaj, ali pustio je to sudac jer je njegov suigrač Leao stigao do te lopte, krenuo prema golu i na kraju zabio.

Prije nego što je napustio igru, Rebić je zapečatio sudbinu Stare dame. U 80. minuti zabio je nakon pogreške obrane Juventusa i asistencije Bonaventure koji ga je pronašao u sredini. Bio je to 14. Rebićev gol u sezoni.

Stoga, nije ni čudno da, nakon takve jedne predstave, navijači na društvenim mrežama hvale prezentaciju Vatrenog iz Vinjana Donjih.

“Ante Rebić izveo je Ronaldovski potez i završio karijeru Cuadrada. To je nešto najljepše što sam vidio u čitavoj godini”, napisali su navijači na društvenim mrežama.

Drugi je dodao:

“Aww, abrakadabra Ante Rebić”.

Neki su ga prozvali i Donom…

Kad je riječ o hrvatskim reprezentativnim napadačima, jedna je činjenica…

“Ante Rebić i Kramarić su u kolosalnoj formi”.

“Milan je bio iznimno dobar, posebno nakon odmora. Ante Rebić je junak momčadi”.

