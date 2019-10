[VIDEO] REALOV DEČKO OD 100 MILIJUNA EURA AUTOR JE PROMAŠAJA GODINE: Pogledajte kakvu je šansu upropastio

Njegovu igru prokomentirao je i trener Real Madrida Zinedine Zidane

Real Madrid prekinuo je loš niz u Ligi prvaka. Kraljevski klub stigao je do prve ovosezonske pobjede u elitnom nogometnom natjecanju.

Kod Galatasaraya na gostovanju jedini strijelac na utakmici bio je Toni Kroos u 30. minuti, no nije njegov gol potez koji je najviše zaintrigirao gledatelje ove utakmice.

NIKO KOVAČ IMA SAVRŠEN SKOR U LIGI PRVAKA, ALI TO NIJE DOSTA: Nijemci mu već našli nasljednika na klupi Bayerna

Bio je to promašaj Edena Hazarda koji je golmana driblingom bacio na travu, a onda silovito gađao prazan gol i pogodio – gredu. Kako je to izgledalo, možete pogledati OVDJE.

Zidaneov komentar

Njegovu igru prokomentirao je i trener Real Madrida Zinedine Zidane:

“Ne brine me to. najvažnije je da se nastavi nalaziti u šansama jer će ih on početi koristiti. Courtois nas je spasio u prvom dijelu. Sretni smo zbog cijele momčadi. trebali smo ovakvu utakmicu”, rekao je Zidane nakon pobjede Reala koja je za njega bila vrlo bitna jer su u španjolskom prvenstvu realovci izgubili od Mallorce u posljednjoj utakmici.

Hazard još uvijek čeka svoj prvi pogodak u Ligi prvaka. Belgijski krilni napadač upisao je tek jednu asistenciju, i to onu jučerašnju za gol Tonija Kroosa.