Nevjerojatan je podatak da je Morata u posljednje četiri utakmice osam puta gurnuo loptu u mrežu, ali su mu golovi pet puta poništeni

Utakmica Barcelone i Juvenrusa definitivno je derbi kola Lige prvaka, a počeo je fantastično. U prvom dijelu vidjeli smo odmah na startu stativu Barcelone, nakon toga sjajan gol Dembelea, a onda i čak dva poništena gola Morate.

Španjolski napadač je u 15. minuti istrčao kontru, pucao na kraju i onda nekako ugurao loptu u gol. Nakon toga sudac mu je poništio gol jer ga je lopta pri odbitku pogodila u ruku. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

U 30. minuti također je zabio Morata. Sjajno je reagirao na ubacivanje s desne strane, no bio je u zaleđu. Tu situaciju pogledajte OVDJE.

No nije to bio kraj. Morata je i treći put zabio loptu u mrežu u 55. minuti, no opet je bio u zaleđu. Pogledajte njegov gol OVDJE.

[VIDEO] GLEDAJTE I DIVITE SE: Da, ovakvu je golčinu zabila kontroverzna zvijezda Barcelone

Nevjerojatan je podatak da je Morata u posljednje četiri utakmice osam puta gurnuo loptu u mrežu, ali su mu golovi pet puta poništeni.