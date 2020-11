Najbolji nogometaš današnjice Lionel Messi je u pobjedi Barcelone protiv Dynama iz Kijeva prošlu srijedu zabio gol iz penala kojeg je sam izborio, no nekako je u prvi plan iskočila snimka “nezainteresiranog” Messija koji se prilikom jedne akcije gostiju nije niti “potrudio potrčati”. Na Twitteru su nogometni pratitelji, neki od njih, istaknuli kako Messi samo želi otići iz Barcelone.

Messi doesn't care if Bartomeu resigned or about his current €50m net yearly salary… he just wants out of Barça. pic.twitter.com/M00a3T8oUE

— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 4, 2020