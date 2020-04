Ovako to radi Nenad Bjelica sa svojim igračima

Bivši Dinamov strateg Nenad Bjelica, kad se nogomet vrati aktivnostima, mogao bi postati trenerom turskog Fenerbahčea. Iako je nama u razgovoru kazao kako trenutno nema ništa jer sve stoji, turski mediji proteklih dana pišu kako bi upravo 48-godišnji Osječanin mogao zasjesti na klupu ovog slavnog istanbulskog kluba.

‘Nemam ponuda u ovom trenutku. Mene zanima i ono što želim je liga u kojoj će biti puni stadioni’

“Nemam ponuda u ovom trenutku dok još vlada pandemija koronavirusa. Sve je mrtvo, ništa se ne igra, nogomet je zamro i vjerojatno kad se lopta pokrene, kad se počne kotrljati, onda će biti puno više upita. Za sada ovo što dolazi, to su zemlje Bliskog i Dalekog istoka. A to me u ovom trenutku ne zanima, možda u nekoj poodmakloj dobi. Ono što mene zanima i ono što želim je neka liga u kojoj će biti puni stadioni, gdje ću uživati u nogometu, atmosferi. Vjerujem da ću to i ostvariti”, kazao nam je Nenad Bjelica u razgovoru prije osam dana.

Gdje ima dima, ima i vatre, rekli bi smo, Turska je zemlja s jakom ligom i fanatičnim ultrasima, to je zemlja u kojoj je nogomet religija, a tako se ponašaju i tamošnji nogometni zaljubljenici. To potvrđuje video koji je objavio upravo jedan navijač ovog popularnog turskog kluba…

Tako je na društvenim mrežama objavljen video iz razdoblja dok je trenirao poljski Lech Poznan, a gdje je doslovno podigao svlačionicu na noge. Poveo je nabrijavanje, koje su prihvatili ostali igrači i poslije je zaslužio pljesak svih u prostoriji. Bjelica je poznat kao veliki motivator, trener koji je blizak sa svojim igračima, s kojima dijeli sve.

Fenerbahçe özel haberim.

Nenad Bjelica ile ilgili gelişmeler haberimizde. https://t.co/3irnMkx6an — Barış Şehirlioğlu #EvdeKal (@sehirlioglu_b) April 29, 2020

Turski mediji: ‘Bjelica je na korak od Fenerbahčea’

Turski mediji pišu kako je Nenad Bjelica na korak do preuzimanja Fenerbahčea, navodno su detalji u pitanju. A možda tamo završe još trojica Hrvata: Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od junaka srebra na SP-u 2018. Mario Mandžukić, Nikola Kalinić i Dario Marešić. Ranije su turski mediji spominjali i kako bi Bjelicu htjeli Galatasaray i Bešiktaš, ali Fener je izgleda konkretniji i uporniji.

Nenad Bjelica ile Başkan Ali Koç görüştü ve fikir alışverişinde bulunuldu. 🔸 Fenerbahçe, Bjelica'dan yanıt alana kadar kimseyle görüşmeyecek. pic.twitter.com/rQbHaG6rGY — futbolun kalbi (@futbollunkalbi) April 29, 2020

Kad ga Dinamo više nije htio, ima tko ga hoće. Jer, takva trenerska kvaliteta i filozofija se ne propušta!