[VIDEO] POGLEDALI SMO OVO NEKOLIKO PUTA ALI I DALJE NE SHVAĆAMO: Nevjerojatno kako su Kraljevi kiksali

Nije se dugo čekalo na pogodak Cityja u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka na Etihadu protiv Reala. Sterling je u petak navečer odlično pratio jedno izlaženje s loptom zadnje linije. Golman Reala iz Madrida Courtois je nakon nekoliko dodavanja u šesnaestercu Reala odigrao laganu loptu Varaneu na desnoj strani, ali francuski stoper ju je izgubio.

Gabriel Jesus je odmah napao Francuza, isčeprkao ju i vratio povratnu loptu Sterlingu koji je zabija u praktički nebranjeni gol za 1:0 u 9. minuti. Pogledajte OVDJE taj trenutak.

After that first goal Manchester City is easily attacking with no problem. Sterling is tearing that side. Hopefully things get better. Right now it seems as another goal will come.

— Ezequiel (@Ezeq_T7) August 7, 2020