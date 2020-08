Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović odigrao je čitav susret za Inter te je bio asistent za drugi pogodak

Nogometaši Seville pobjednici su ovosezonskog izdanja Europske lige, oni su u finalu igranom u petak u Koelnu svladali milanski Inter sa 3:2.

Inter je poveo iz kaznenog udarca kojega je iskoristio Romelu Lukaku (5′-11m), Sevilla je preokrenula s dva gola Luuka de Jonga (12′, 33′), da bi na 2:2 poravnao Diego Godin (35′). U drugom poluvremenu jedini pogodak postigao je stoper Seville Diego Carlos (74′).

Za Sevillu je ovo šesti naslov pobjednika u ovom natjecanju iz isto toliko finala, nakon 2006., 2007., 2014., 2015. i 2016., dok je Inter ostao na tri naslova pobjednika, sva tri iz 90-ih godina prošlog stoljeća kada se ono zvalo Kup UEFA (1991., 1994. i 1998.).

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović odigrao je čitav susret za Inter te je bio asistent za drugi pogodak.

Furiozno otvaranje

Već samo otvaranje utakmice dalo je naslutiti kako će susret u Kölnu obilovati zanimljivostima. Lukaku je u 3. minuti pobjegao svom čuvaru Diegu Carlosu koji ga je uspio zaustaviti tek povlačenjem za majicu, a kako se to dogodilo u kaznenom prostoru, nizozemski sudac Makkele pokazao je na bijelu točku. Iako je vratar Seville Bounou pogodio stranu u koju će Lukaku uputiti udarac, Belgijančev šut je bio previše precizan i Inter je poveo.

Odmah po primljenom pogotku Sevilla je silovito napala, stjerala Inter u njegov kazneni prostor i takav pristup dao je rezultat već u 12. minuti. Španjolski je sastav u vrlo kratkom razdoblju uputio nekoliko dobrih centaršutova u kazneni prostor suparnika, Interovi igrači nikako nisu uspijevali kvalitetno raščistiti situaciju, da bi naposlijetku na ubačaj Jesusa Navasa De Jong utrčao ispred Godina i glavom u padu pogodio mrežu iza Handanoviča.

Niti pet minuta potom Inter je drastično oštećen. Barella je pokušao proigrati Lukakua u kaznenom prostoru Seville, no njegovo dodavanje rukom je zaustavio Diego Carlos, no sudac Makkele je ostao nijem. Nije reagirao niti na žučne proteste igrača i vodstva talijanskog sastava, a još je nevjerojatnije kako niti VAR sudac Kevin Blom nije ukazao Makkeleu da se radilo o igranju rukom za kazneni udarac.

Preokret

Sevilla je povela u 33. minuti, sudac Makkele je duel Brozovića i Banege na 30-ak metara iskosa s desne strane od gola Intera procijenio kao prekršaj hrvatskog reprezentativca pa je Sevilla dobila slobodan udarac. Banega je ubacio loptu na drugu vratnicu gdje je De Jong nadvisio D’Ambrosija i pogodio suprotni kut nemoćnog Handanoviča.

Ipak, Inter se ekspresno vratio u rezultatsku ravnotežu. Samo dvije minute nakon primljenog gola Lukaku je izborio slobodan udarac u gotovo istoj poziciji kao i Banega, a izvođenja se primio Brozović. Ubačaj našeg veznjaka pronašao je glavu Godina koji je s pet metara zakucao loptu u mrežu.

Početkom nastavka Inter je izveo brzu i preciznu akciju, lopta je stigla idealno na udarac Gagliardinija s vrha kaznenog prostora, no on nije najbolje zahvatio loptu pa je Navas uspio blokirati njegov udarac. Baš kao i prije pet dana u polufinalu protiv Manchester Uniteda, Sevilla je sredinom nastavka pokušala umrtviti tempo igre, no Inter je ipak još jednom uspio opasno zaprijetiti. Lukaku je u 65. minuti pobjegao svojim čuvarima i sjurio se prema vratima, ali Bounou je pravodobno istrčao sa svojih vrata i ušao u udarac belgijskog napadača.

Trenutak odluke

Potpuno u suprotnosti s događanjima na terenu Sevilla je povela u 74. minuti. Banega je izveo slobodan udarac s desne strane, Interovi braniči nisu uspjeli raščistiti situaciju, a najlošiji igrač na travnjaku, Sevillin stoper Diego Carlos zahvatio je loptu “škaricama”. Njegov pokušaj zasigurno bi završio pored vratnice, ali je na putu prema gol-autu lopta pogodila Lukakua i skrenula u mrežu.

Nakon primljenog pogotka trener Intera Antonio Conte napravio je tri izmjene, uveo je Eriksena, Mosesa i Alexisa Sancheza te su upravo te izmjene u 82. minuti stvorile idealnu priliku za poravnanje. No, Moses nije na najbolji način zahvatio loptu na sedam-osam metara od gola Seville, dok je Alexis bio malo kratak u pokušaju da preusmjeri Mosesov pokušaj u gol pa je obrana Seville uspjela otkloniti opasnost.

Igrači Seville u samoj su završnici opstrukcijom igre onemogućili Inter u razvijanju bilo kakve akcije. Nakon svakog duela neki igrač Seville ostao bi se previjati na travnjaku i tako “krao” vrijeme te cjepkao igru. Ipak, Inter je na samom početku sudačke nadoknade stvorio dobru šansu, Brozović je ubacio s desne strane, na prvu je vratnicu utrčao Candreva, ali je njegov pokušaj sjajno obranio Bounou.

