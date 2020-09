Minhenski Bayern uvjerljivo je krenuo u obranu naslova prvaka, u petak je u prvom kolu njemačkog prvenstva svladao Schalke 8:0.

Bila je to utakmica u kojoj su prvaci Europe pokazali svu raskoš svog talenta i uigranosti. Bavarski stroj jednostavno je pregazio nemoćne goste koji su uspjeli uputiti tek jedan udarac u okvir gola. Bayern ih je uputio 12, a tri četvrtine završile su u mreži momčadi iz Genselkirchena.

Another one for the books. #FCBS04 pic.twitter.com/kbahvMsDP7

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2020