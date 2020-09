[VIDEO] PJACA NAKON GOTOVO TRI GODINE ZABIO ZA JUVENTUS: Ex-Vatreni pokazao klasu. Pogledajte prekrasan gol

Aktualni prvak Italije, Juventus, u jeku je priprema za novu sezonu i pod novim trenerom Andreom Pirlom, doista izgledaju moćno. Odigrali su prijateljsku utakmicu protiv drugoligaša Novare i razbili ih s 5:0, a među strijelce se upisao i Marko Pjaca.

Hrvat dobio novu priliku u Juventusu nakon serije teških ozlijeda i neuspješnih posudbi, a povjerenje je vratio sjajnom izvedbom i lijepim golom. Pjaci je ovo prvi gol za Juventus još tamo od 3. prosinca 2017. godine.

Ostale golova na utakmici zabili su Ronaldo, Ramsey i dva Portanova.

Juve 3rd goal by Marko Pjaca, another good movement from Costa 🔥pic.twitter.com/g14R1f0yo9

— Juve Canal (@juvecanal2) September 13, 2020