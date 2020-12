[VIDEO] PETKOVIĆ IZNENADIO IZJAVAMA O FORMI I DALIĆU: Vatreni odgovorio na škakljiva pitanja o izborniku, Bjelici i Mamiću

Novinara je prije svega zanimalo što se konkretno događa s Petkovićem posljednjih mjeseci

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije i udarna igla Dinama, Bruno Petković, gostovao je na RTL-u i tom je prilikom govorio o gorućim temama vezanim za Dinamo, reprezentaciju, kao i za njega samoga.

Novinara je prije svega zanimalo što se konkretno događa s Petkovićem posljednjih mjeseci jer pod konstantnom je kritikom medija i navijača zbog slabije forme.

“Bio bih subjektivan kada bi rekao da se ne slažem da nisam bio u formi. Nisam bio na nivou na kojem se očekuje. Ne volim alibije. Došla mi je ozlijeda u najgorem trenutku, mjesec i pol sam bio bez treninga, možda mi je trebalo ponešto utakmice da se vratim na staru razinu”.

‘Nije me to pogodilo’

Zatim ga je novinar podsjetio na izjavu Zlatka Dalića da je spreman samo 20 posto. “Nije me to pogodilo, jer sam bio svjestan da nisam na maksimumu. Možda samo način na koji se izrazio. Htio me potaknuti da se vratim na ono gdje sam bio”, rekao je Petković.

