[VIDEO] PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA 1:0; Kaos u Beogradu! Svašta se događalo na tribinama; Nogometaši na udaru huligana

U Beogradu odigran 200. Vječiti derbi između Partizana i Crvene Zvezde

Nogometaši Partizana su u srijedu navečer na svom stadionu, u 200. Vječitom derbiju protiv Crvene Zvezde, pobijedili 1:0 i plasirali se u finale Kupa Srbije u kojem će snage odmjeriti protiv Vojvodine koja je, pak, na gostovanju kod Čukaričkog slavila istim rezultatom. Gol vrijedan pobjede i finala zabio je Izraelac Bibras Nathko u 58. minuti. Finale između Partizana i Zvezde igrat će se 24. lipnja.

Prava navijačka atmosfera

Inače, susret je odigran pred 15.803 navijača koji su stvorili pravu navijačku atmosferu, nakon tri mjeseca pauze zbog pandemije koronavirusa, javljaju srpski mediji.

Inače, Partizan je cijelu utakmicu bio bolja momčad, imao je i vratnicu te poništen gol zbog zaleđa, ali do 58. minute nije mogao do gola. Gol je bio poništen i Zvezdi u 45. minuti. Ivanić je šutirao iz slobodnog udarca i pogodio prečku, naletio je Vukanović i postigao gol. No, sudac Novaki Simović ga je poništio zbog zaleđa…

U finišu utakmice trener Zvezde Dejan Stanković napravio je nekoliko izmjena i promijenio je formaciju, ali unatoč nekoj prividnoj inicijativi Zvezda nije napravila pravu šansu. Crvena Zvezda, tako, ni poslije 13 godina nije uspjela osvojiti duplu krunu…

Navijače Partizana iznervirao je sudac koji je susret produljio čak 12 minuta

Inače, navijače Partizana iznervirao je sudac koji je susret produljio čak 12 minuta zbog više kraćih prekida (ozljede i bacanje pirotehnike u teren), ali Zvezda nije imala načina doći do izjednačenja.

“200. vječiti derbi… 200 jakih duela, 200 baklji, 200 raznoraznih predmeta na terenu i oko njega, 200 puta zvuk suca dijelitelja pravde. Zrak je od silnog naboja bio takav, da se mogao rezati nožem. E, ovo je bio derbi, sa velikim D. Bilo je i scena koje baš i nisu za hvaljenje, ali su se one svakako uklopile u nevjerojatan dekor i engleski ambijent na tribinama”, stoji u pisanju Blica.

Nije moglo bez nereda

Kako i dolikuje najvećoj utakmici srpskog nogometa, nije moglo bez nereda. “Nakon što su Delije bakljom i otvaračem gađali golmana Partizana, Vladimira Stojkovića, dok se zagrijavao – na drugoj strani terena incident se dogodio kada je utakmica počela.

“Naime, netko je iz Crno-bijelog dijela publike pogodio u glavu, najvjerovatnije upaljačem, Zvezdinog nogometaša Mirka Ivanića. Ivanić se spremao da u 19. minuti izvede korner, ali se odjednom uhvatio za potiljak i kleknuo, pogođen…

Srećom, prošao je bez teže povrede, utakmica je ubrzo nastavljena, ali je ovim incidentom, baš kao i onim uvodnim, ponovo bačena ružna, vrlo ružna sjena na najveću svetkovinu srpskog nogometa”, stoji u tekstu Blica. Pogledajte i sami u videu Kurira kako je to izgledalo…

Navijači Partizana gađali su i Milana Borjana, kapetana Crvena zvezde petardom pred početak drugog poluvremena. Ispred Borjana je samo nešto puklo, ali srećom nije bilo ozbiljnijih posljedica.

Pristalice Crvene Zvezde, na južnoj tribini stadiona Partizana, nakon pogotka Nathka za 1:0 počeli su paliti stolice na dijelu tribine na kojoj su se nalazili, pa je morala intervenirati i žandarmerija. No, situacija se brzo smirila, piše Kurir.