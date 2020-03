Zoran Mamić 1992.: ‘Ako nisu sposobni, neka odu’

Udruga Dinamovih članova “Dinamo to smo mi” objavila je na svojoj Facebook stranici snimku “zabranjene” Latinice iz 1993. godine, u kojoj je tema bio upravo Dinamo.

JE LI ODLUKA DONESENA NA LINIJI ZAGREB-MEĐUGORJE, ZAŠTO SU SE TAKO PONIJELI PREMA IGRAČIMA? ‘Da jednom rašćistimo te stvari…’

U njoj možemo vidjeti sadašnjeg sportskog direktora i bivšeg trenera Zorana Mamića, kako daje izjavu, te se nada kako će se nakon završetka igračke karijere baviti “obiteljskim biznisom i naslijediti ga”…

Zoran Mamić 1992.: ‘Uprava je tu radi nas, a ne mi radi njih’

Tko je tada mogao znati da će upravo ovaj čovjek, zajedno sa svojim bratom također Zdravkom Mamićem, stvarno imati potpuno vlast u Dinamu…

[FOTO] BJELICA I IGRAČI POKAZALI SU SVIMA SVOJE PRAVO LICE: A podmuklo su pribijeni na stup srama; ‘Nije u pitanju novac, nego nešto sasvim drugo’

Dakle, ono što iz objave DTSM-a bode u oči je izjava, u to vrijeme igrača Modrih Zorana Mamića, iz 1992. godine, kad je komentiRao sukobe s upravom. “Što da radi čovjek koji je u životu više vremena proveo u kopačkama, nego li u školskim papučama”, započinje reporter priču u videu: Objavu DTSM-a prenosimo u cjelosti:

“Ako nisu sposobni (misli na upravu) izvršiti ono što su rekli i napisali – neka odu. Uprava je tu radi nas, a ne mi radi njih. 90% sredstava za klub privređujemo mi, igrači.”

Rekao je to medijima 1992. igrač Dinama. Zoran Mamić. Tako je govorio igrač koji je i tada imao viziju. Tu viziju pogledajte u isječku iz sada već svima nam poznate zabranjene Latinice 1993. godine. (Da, to je ona ista Latinica gdje je dotični bjegunac i lopov veličao NK Croatia pa 20 godina kasnije iz emigracijskog press centra falsificirao Dinamovu povijest lagavši da je on zaslužan za povratak Dinama”, stoji u objavi Dinamovih članova.

Uprava bila u velikim financijskim problemima

Dinamo je tada, u tim ratnim godinama, bio u teškoj situaciji. Uprava je bila u velikim financijskim problemima, te svojim igračima nije isplatila plaće. Situacija je došla do točke u kojoj su igrači zaprijetili da neće igrati. Kako je trenutno kriza u Dinamu i raskol na relaciji uprava – Bjelica i igrači, te Bad Blue Boysi, ondašnja situacija može se gledati i kroz prizmu sadašnje…

Vrijeme Croatije i HAŠK-a

Također Udruga DTSM ranije tijekom nedjelje prenijela je objavu još jedne Facebook stranice Dinamovih poklonika pod nazivom “dinamo-zg.com”, a oni su tadašnjim naslovnicama istaknuli financijsku krizu u koju je Dinamo, tada HAŠK-Građanski, upao 1992. godine koja je dovela do toga da Zdravko Mamić postane direktor u klubu, a njegov kum Ćiro vlasnik. Povod njihove objave je obljetnica, jer je na današnji dan prije 27 klub dobio ime “Croatia” koje je nosio narednih sedam godina u kojima su Boysi vodili rat za povratak svetog im imena, s policijom i naposljetku državnim vrhom.