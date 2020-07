[VIDEO] OPLJAČKALI LEGENDARNOG FRANCUZA, ON SVE STAVIO NA TWITTER: Zgroženi Ribery priznao – ‘Šokira me taj osjećaj i ne prolazi’

Talijanski mediji pišu da su iz Riberyjeve vile koja je smještena na obroncima pored Firence ukradeni vrijedni predmeti

Francuski nogometaš Franck Ribéry, napadač Fiorentine, otkrio je u ponedjeljak kako je tijekom vikenda, dok je njegova momčad bila na gostovanju u Parmi, njegova kuća opljačkana.

“Po povratku nakon pobjede u Parmi (2-1), vratio sam se doma i evo što sam našao…”, napisao je Ribéry na svom Twitteru gdje je objavio i snimku na kojoj se vide osobni predmeti razbacani po podu.

“Dakle dan, moja je supruga ostala bez nekoliko torbi i nekoliko komada nakita… ali to nije najbitnije. Ono što me šokira je taj osjećaj kao da sam gol, da imam spuštene gaće i to ne prolazi, ne pristajem na to”, dodao je 37-godišnji nogometaš istaknuvši pritom kako su mu supruga i djeca bili u Muenchenu u trenutku provale.

Talijanski mediji pišu da su iz Riberyjeve vile koja je smještena na obroncima pored Firence ukradeni vrijedni predmeti te dodaju da je nakon samoizolacije i drugih mjera za suzbijanje širenja koronavirusa kriminal nakon ponovnog puštanja naglo porastao, što se odnosi i na provale i na pljačke. Broj se udvostručio u svibnju u odnosu na travanj.