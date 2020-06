[VIDEO] OLMO ZABIO PREKRASAN GOL U POBJEDI LEIPZIGA: Pogledajte prvi pogodak bivšeg dinamovca u Bundesligi

Bivša zvijezda Dinama, Španjolac Dani Olmo, zabio je svoj prvi pogodak u dresu novog kluba, Leipziga, u Bundesligi. Leipzig je slavio na gostovanju kod Kolna s 4:2, a Olmo je zabio četvrti pogodak za svoju momčad.

Pogodak je pao nakon kornera u 56. minuti kada se lopta odbila na rub kaznenog prostora gdje je stajao Olmo, a onda je lijepo naciljao u nebranjeni dio mreže i preciznim udarcem poentirao.

Olmu je ovo inače drugi gol za Leipzig, ali prvi u Bundesligi jer ranije je zabio u Kupu. Iako jedno vrijeme nije igrao, nakon pauze uzrokovne koronavirusom, Olmo je ponovo u momčadi i odigrao je treću utakmicu za redom.

Dani Olmo's first goal in the Bundesliga. pic.twitter.com/59tagLgJlO

Dani Olmo with the quick reaction goal after Koln scored the 2nd goal! #Bundesliga #GalOnlineBetting

pic.twitter.com/kJzJU8hSs4 https://t.co/En6FJZtIbH

— juliø🧘🏿‍♂️ (@baketerana) June 1, 2020