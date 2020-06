[VIDEO] OLMO EKSPLODIRAO I ODUŠEVIO NIJEMCE: Pogledajte kako je u dvije minute zabio dva prekrasna gola

Bivši dinamovac Dani Olmo opet briljira u dresu Leipziga. Zabio je čak dva gola za svoj Leipzig u svega tri minute susreta 31. kola Bundeslige protiv Hoffenheima.

Olmo je zatresao mrežu prvi put u 9. minuti kad je maestralno pogodio donji desni kut, a samo dvije minute kasnije opet se upisao među strijelce nakon sjajne asistencije Marcela Sabitzera glavom.

Dani Olmo putting on a clinic against Hoffenheim. 2 goals within the first 11 minutes. pic.twitter.com/s1cdaciSfb

— CroatianSports (@CroatianSoccer) June 12, 2020