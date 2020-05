[VIDEO] O OVOM HAALANDOVOM INTERVJUU NAKON UTAKMICE BRUJI CIJELA NJEMAČKA: Njegovi bizarni odgovori su hit!

Nastavak Bundeslige u subotu, nakon dvomjesečne pauze, privukao je više od šest milijuna televizijskih gledatelja u Njemačkoj, zahvajujući ćemu je televizijska kuča Sky koja je prenosila utakmice srušila vlastiti rekord gledanosti njemačkog prvenstva.

U fokusu je bio veliki derbi dvaju vjećnih rivala – Borussije Dortmund i Schalkea. Žuti su slavili s 4:0, a prvi gol u Bundesligi nakon koronapauze zabio je sjajni Erling Braut Haaland.

Norvežanin je odigrao utakmicu za pamćenje, ali njegov intervju nakon utakmice možda će htjeti što prije zaboraviti. Naime, snmke Haalanda kako odgovara novinaru postale su pravi hit jer je Norvežanin gotovo robotski odgovarao na njegova pitanja. Kratko i jasno, tako da ga ovaj više nije znao što pitati.

Kako je to zvučalo i izgledalo, najbolje da pogledate sami.

Erling Haaland is as clinical in interviews as he is in front of goal 😂

(via @beINSPORTS_EN)pic.twitter.com/Yn42xT7vsD

— ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2020