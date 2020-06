[VIDEO] NI NAKON NAJVEĆE KRAĐE U POVIJESTI HR NOGOMETA NITKO NIKOG NIJE UDARIO: ‘Nisam nikad doživio to što je Grezda napravio’

Razgovarali smo s bivšim igračem i trenerom Rijeke Nenadom Gračanom

Još uvijek je nedjeljna polufinalna utakmica hrvatskog Kupa na Rujevici između Rijeke i Osijeka jedna od glavnih tema hrvatskih sportskih rubrika i medija. Što zbog zanimljive utakmice u kojoj su nogometaši Simona Rožmana preokrenuli 0:2 u 3:2, što zbog kriminalnog suđenja u izvedbi Pajač – Jović (VAR) – Modrić, kao i divljačkog nasrtaja napadača Osijeka Erosa Grezde, koji je napravio nedopustiv i sramotni potez na parkiralištu kod autobusa s igračima Osijeka, kad je nasrnuo na ofenzivca Rijeke Antonija Mirka Čolaka i udario ga šakom u glavu.

Neobuzdan tip na terenu

Srećom, stalo je na tome, incident je ubrzo prekinut, pa nije došlo do još goreg epiloga. Grezda je uvijek bio neobuzdan tip na terenu, lako zapaljiv, ali njegovo ponašanje dosad ipak uglavnom nije prelazilo nekakve granice fizičkog obračuna, nikad tako daleko nije otišao…

U nedjelju se to promijenilo i sad mu prijeti drakonska kazna HNS-a, kao i privatna tužba od strane Čolaka koji ozbiljno razmišlja o tome. Posebno nakon Grezdinog istupa na događaj…

Kako bilo, imati igrača u momčadi poput Grezde, koji je nesumljivo kvalitetan i dobar nogometaš, ali zapaljivog karaktera. Upravo zbog temperamenta i teškog karaktera vratio se iz Glasgow Rangersa nazad u Osijek, a glavni razlog njegovog odlaska bilo je pljuvanje protivničkog igrača na jednom prijateljskom turniru protiv Ballymene United na utakmici. Steven Gerrard nije mu mogao prijeći preko nekih stvari. Posebno ne preko ponašanja.

Rezervna momčad Rangersa igrala je, naime, prijateljsku utakmicu, a Grezda je poludio nakon jednog duela i pljunuo protivničkog igrača.

Utakmicu je odradio do kraja, a nakon utakmice odbio se rukovati s protivničkim igračima te se usput svađao i s nekoliko navijača koji su pratili utakmicu. U Rangersu su toliko bili posramljeni da je Grezdin suigrač Greg Doherty otišao u suparničku svlačionicu i ispričao se u ime kluba.

‘Nisam nikad u svojoj karijeri doživio tako nešto što je Eros Grezda izveo nakon utakmice’

“Nisam nikad u svojoj karijeri doživio tako nešto što je Eros Grezda izveo nakon utakmice. Iznenađen sam takvim postupkom. Sigurno da to nije u redu. Ni sportski, ni normalno… Ne znam što je tomu prethodilo. Međutim, što god da se dogodilo, sportaš se mora suzdržati od takvih ispada”, kazao nam je bivši igrač i trener Rijeke, te bivši izbornik U-21 Hrvatske Nenad Gračan i dodao:

“Gledajte, kad osjetiš nekog igrača da bi mogao puknuti, da je agresivan, stalno ga moraš upozoravati na neke stvari. Bez obzira napravio ih o ili ne. To je ono što sam ja volio raditi s agresivnijim igračima. Nikad ne zaboraviš na to, ni ti ni tvoji suradnici. Uvijek mu se mora napominjati kako da se ponaša u odnosu na suca, igrače… Jer, u konačnici, popiješ kartone i napraviš štetu momčadi. Uvijek sam pozivao takve igrače u stranu, kad sam vidio da bi mogao napraviti glupost, možda se malo i zagalamilo kako bi se bolje doprijelo do njega. Najvažnije je da se igrači koncetriraju na utakmicu, same sebe, utakmicu, suparnika.

Gračan je nogometnu i trenersku karijeru započeo pod stijenama Kantride. U posljednjoj utakmici sezone koja se igrala 26. svibnja 1999., na prepunoj Kantridi, pred 22.000 navijača, gostovao je Osijek, a Riječani su za naslov trebali pobjedu. Na koncu je presudila jedna sudačka pogreška pomoćnog suca Krečaka, zaleđe koje nije postojalo i titula je otišla put Maksimira. Nenad Gračan tada je stajao uz aut liniju i svjedočio najgoroj situaciji u svojoj karijeri…

Rijeka možda tada nije bila najbolji klub, nije imala ni najbolju momčad, ali krasio ju je jedan entuzijazam, želja da se napravi rezultat. Kako su se kroz sezonu nizali i stvarali dobri rezultati klub se dizao, dolazili su sponzori s kojim je Rijeka nekako preživljavala, ali nisu imali ni približno takvu logistiku kakvu je klub dobio dolaskom Damira Miškovića i poslije izgradnjom Rujevice.

Niti one 1999. na Kantridi nije bilo šaketanja

I onda, na milimetar do cilja netko je odozgo rekao ne. Balon nezadovoljstva raspuknuo se na Kantridi. Svi su poludjeli. Od navijača do igrača… Nitko nije mogao vjerovati čemu svjedoči, igrači su okružili glavnog suca Alojzija Šuprahu, neki su ga i gurali. No, ni tada, u takvoj jednoj konfuznoj situaciji, nitko nikog nije udario šakom u glavu nakon dvoboja. Barem se ne zna za takvo što…

“Te godine kad su nam oduzeli titulu, svi igrači Rijeke krenuli su prema sucima. Ja sam stajao između njih i sudaca, potjerao ih sve nazad, i onda sam ja razgovarao sa sucima. To je bila jedna situacija koja je bila jako rizična. Meni možda i najteža u karijeri. Trebaš ostati pribran i svjestan situacije da netko može napraviti glupost, da može doći do fizičkog sukoba. S obzirom na važnost utakmice i svega što se dogodilo. No, to što se tada dogodilo i ovo u nedjelju, to nema veze jedno s drugim. To što se neki navijači naslađuju da je to vraćanje Osijeku za tu godinu, kako vi kažete, ništa se ne može vratiti”, zaključio je Nenad Gračan.