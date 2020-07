[VIDEO] NESTVARNI PRIZORI U LEEDSU: Kultni klub izborio plasman u Premiership, navijači izazvali kaos i krenuli na kuću trenera

Kultni engleski klub Leeds United izborio je plasman u Premiership nakon 16 godina izbivanja. Slavni je klub godinama lutao po nižim ligama engleskog nogometa, ali su se posljednje dvije sezone doveli u red, doveli iskusnog stratega Marcela Bielsu i stvari su krenule nabolje.

Dakako, povratak u najelitniji rang engleskog nogometa izazvao je neviđeno ludilo kod navijača, koji su ionako na glasu kao jedni od najžešćih u Engleskoj. Nakon utakmice prvo su se okupili ispred stadiona pa onda i na ulicama Leedsa i stvorili kaos.

