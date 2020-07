[VIDEO] ‘NADAM SE DA ĆE MODRIĆ OVO VIDJETI’: Pogledajte što je nadareni mladi nogometaš napravio u čast Luki

Nogometaši Real Madrida osvojili su naslov prvaka Španjolske nakon što su u predzadnjem kolu Primere pobijedili u Madridu Villareal s 2-1, uz asistenciju za prvi gol Reala Luke Modrića. Kolo prije kraja “Kraljevski klub” ima nedostižnih sedam bodova prednosti u odnosu na Barcelonu i slavi svoj 34. naslov prvaka i prvi nakon 2017. godine.

Jedan od najzaslužnijih za ovu titulu prvaka bio je i najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić, a priznaju mu to i brojni navijači diljem svijeta pa tako i mladi devetogodišnji nogometaš koji mu je zaista na poseban način odlučio odati počast.

Naime, na Twitteru se pojavila snimka mladića koji je u dresu Reala žonglirao loptom čak 200 puta i to sve u čast baš Luki Modriću. Snimku je objavio prijatelj dječakova oca i napisao kako se nada da će i Modrić vidjeti ovaj što je mladić napravio.

“Prijateljev sin proslavio je svoj deveti rođendan i 200 puta žonglirao nogometnom loptom. Posvetio je to svome idolu Luki Modriću i nada se da će i on vidjeti ovaj video”, stoji u opisu snimke na Twitteru.

My friend's son turned 9 years old today, so he juggled a football 200 times as a dedication to his idol Luka Modric.

He really wants Modric to see the video so he asked us to email lukamodric@gmail.com 😀

Hope this tweet reaches @lukamodric10 pic.twitter.com/jEbkned3OB

— St_Hill (@St_Hill) July 16, 2020