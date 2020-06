[VIDEO] NA DANAŠNJI DAN PRIJE 75 GODINA OSNOVAN JE NK DINAMO: Turbulentna povijest, prkos, inat i izražen nacionalni identitet

Foto: Screenshot: You Tube

NK Dinamo oduvijek je bio simbol hrvatstva

Na današnji dan, 9. lipnja 1945., osnovan je zagrebački nogometni klub Dinamo, najtrofejniji i najuspješniji hrvatski nogometni klub.

Prije 75 godina NK Dinamo postao je pravni nasljednik Građanskog, purgerskog kluba iz 1911. godine koji je osnovan tijekom otpora Mađarima koji su htjeli mađarizirati Hrvatsku, a kao izravna reakcija na najavu osnivanja mađarskog nogometnog kluba u Zagrebu, kojim su Mađari htjeli ući u sportske pore u Hrvatskoj. Građanski je osvojio pet naslova prvaka u Kraljevini SHS i Jugoslaviji te jedan u tzv. NDH…

[VIDEO] ADEMI JE RADIO DAR MAR: Dovodio je Varaždince do ludila i pokazao klasu; Kod prvog gola učinio je suparnika smiješnim

Od 1949. djeluje kao samostalni nogometni klub

NK Dinamo Zagreb osnovan je kao nogometna sekcija “Fiskulturnog društva Dinamo”, koja od 1949. godine djeluje kao samostalni nogometni klub. Od Građanskog je Dinamo preuzeo plavu boju dresova, većinu igrača i navijača te nadimak purgeri, a i grb kluba je napravljen po uzoru na grb Građanskog.

Tijekom svoje povijesti, Dinamo je nailazio na otpor tadašnjeg sistema u Jugoslaviji. U Beogradu se nije gledalo blagonaklono na Dinamo, jer se smatrao hrvatskim nacionalističkim klubom, odnosno Dinamo nije nikako mogao postati prvakom zbog svakakvih zakulisnih političkih partijskih igara. U bogatoj povijesti kluba osvojen je 32 naslova prvaka u pet država te 25 nacionalnih kupova…

Dinamo je jedini hrvatski klub koji je uspio osvojiti neki europski trofej, Kup velesajamskih gradova, kasnije kup Uefa a danas Europska liga (onda se nije igralo u sustavu natjecanja po skupinama pa onda nokaut sistemom u dvije utakmice).

Najveći uspjesi dogodili su se 1967. i 1982. godine

Dogodilo se to sad već slavne Dinamove 1967. godine. Klub je od osnivanja športski simbol grada Zagreba. Najviše odigranih utakmica, 802, za Dinamo ima Dražen Ladić, a najbolji je strijelac Dražan Jerković s 322 postignuta gola.

U povijesti Dinama pamti se i uspjeh 1982. godine, kad je s Ćirom Blaževićem postao prvak Jugoslavije. Bio je to Dinamov četvrti naslov prvaka Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata, nakon 1948., 1954. i 1958. godine. Čekalo se tako na naslov prvaka 24 godine i konačno su dinamovci dočekali toliko željeni trofej. No, iako mu je sudskim putem dodijeljena i Hajdukova titula 1979. godine, no ta odluka nikad nije zabilježena u povijesnim arhivima.

Dinamo je 1969. godine grb zamijenio onim koji je podsjećao na grb Građanskog te je na njega dodao legendarno slovo “d” koje je do danas ostalo jedno od simbola zagrebačkog kluba.

Turbulentna Dinamova povijest

Dinamova povijest turbulentna je. Mnoštvo je onih koji su htjeli zatrti purgerski nogometni štih i put u Jugoslaviji. I kad se mislilo kako će Dinamovom šikaniranju doći kraj nastankom Hrvatske, ispostavilo se kako to niti malo neće biti tako…

Klub tada naprasno mijenja ime u Croatiju, s čim se nikako nisu slagali Dinamovi navijači jer je Dinamo bio simbol hrvatska, mnoštvo je Boysa otišlo u rat i borilo se s imenom Dinamom u srcu, a neki su isticali Dinamov grb na vojnoj uniformi tako što su stavljali značkicu, a posebno je to bilo vidljivo u prvoj godini rata, s raznim prišivcima na uniformama ZNG-a. Uslijedila je višegodišnja teška i mukotrpna borba za povratak svetog imena, koja se dogodila konačno 14. veljače 2000. godine, na radost svih Dinamovih navijača…

Promjene imena kluba nisu dobro primljene ratnih devedesetih godina

Promjene imena kluba u HAŠK Građanski i Croatia Zagreb, tako, nisu dobro primljene ratnih devedesetih godina 20. stoljeća, a kod dobrog dijela Bad Blue Boysa niti današnji prefiks GNK (Građanski nogometni klub), usvojen na sjednici skupštine kluba 12. travnja 2011. godine kad se ime NK Dinamo Zagreb promijenio u Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb želeći naglasiti povezanost sa Građanskim, kako to prezentiraju danas u klubu, niti danas to nije prihvaćeno. Boysi, naime, smatraju kako GNK simbolizira Mamićevu vladavinu i samovolju, jer je upravo s njim u klubu takvo ime i došlo.