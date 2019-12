[VIDEO] MOŽDA DA POČNE NASTUPATI PO SVADBAMA? Mamić u neuobičajenu društvu, uz zvuke harmonike, ‘dere’ narodnjake

Izvođači koji stvaraju ovakvu euforiju ili bacaju u delirij, inače dobro zarađuju na svadbama

Gotovo četiri mjeseca ni traga ni glasa Zdravku Mamiću, a onda eksplozija. Na osmom međunarodnom simpoziju o sportu i prvom međunarodnom festivalu dokumentarnog sportskog filma “Simposar 2019” u Sarajevu, bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Zdravko Mamić dobio je nagradu za sportskog menadžera desetljeća i od tada ne staje s objavama na društvenim mrežama, odnosno davanjem izjava raznoraznim medijima u regiji.

OVO JE SIGURNO JEDNA OD NAJBIZARNIJIH IZJAVA ZDRAVKA MAMIĆA: Pogledajte što je sada ispalio o Delijama i Zvezdi

U posljednjem videu koji je Mamić objavio na svojim službenim društvenim mrežama može ga se opet vidjeti u centru pozornosti. Mamić je u zanimljivu društvu, onom navijača Dinama ili se barem tako čini jer je dio njih odjeven u dresove zagrebačkog kluba, pjevao narodnjake uz pratnju harmonike. Pjevao je “Zemlju Hercegovinu”, a ekipa oko njega padala je u trans.

Ne možemo ne primijetiti. Izvođači koji stvaraju ovakvu euforiju ili bacaju u delirij, inače dobro zarađuju na svadbama, pa možda Mamić može razmisliti o promjeni karijere jer koliko smo do sada imali prilike vidjeti dobro njemu to ide. Pjevao je on po svadbama, feštama, raznim rođendanima ili gdjeveć, a čovjek zna valjda sve hitove… Od Mitra Mirića i Saše Matića pa do ovih mikrolokalnih hercegovačkih hitova poput “Zemljo Hercegovino”. Kažemo, dušu dao za svadbarskog pjevača.

[FOTO] JESTE LI VIDJELI ŠTO JE MAMIĆ OBJAVIO NA FEJSU? Nije ni približno zanimljivo kao ono što je istovremeno objavio Dinamo