[VIDEO] MESSIJU SE TRESU GAĆE ZBOG UBOJITOG HRVATA: Zapamtili su ga u Barceloni kad je svijetu pokazao svoju genijalnost

Nakon njemačke Bundeslige, vraća se i španjolska La Liga. Raspored koji je složen je iznimno naporan, a prilagođen je TV prijenosima kako bi što više utakmica bilo dostupno navijačima.

Rakitić na Budimira već u prvoj utakmici nastavka La Lige

BUDIMIR BRILJIRAO, MALLORCA OSVOJILA VAŽAN BOD: Hrvatski napadač prvo izborio jedanaesterac pa pogodio za remi

Već prvo kolo nastavka donosi hrvatski dvoboj, Ivan Rakitić s Barcelonom ide u goste Anti Budimiru čija Mallorca ima samo jedan cilj, a to je izboriti ostanak u najvišem rangu.

Tako je tek nešto više od 24 sata ostalo do povratka jedne od najjačih nogometnih liga svijeta, a Budimir je za RTL poručio kako je željan pogodaka i utakmica protiv najboljih.

‘Povratak je veselje’

“Povratak je veselje, zato što skoro nakon tri mjeseca igramo ponovno nogomet. Tako nekako da je to prioritet. Da, odmah na početku imamo teškog protivnika, jako zahtjevnog. Bit će to stvarno težak posao. Ali, treba igrati s najboljima”, kazao je najbolji hrvatski strijelac u La Ligi Mario Budimir, koji je ove sezone zaigrao u 25 utakmica, skupio je 2058 minuta na terenu. Zabio je ukupno 9 golova, od toga baš dva Barceloni i to usred Camp Noua.

Upisao je i 3 dodavanja, odnosno sudjelovao je kod čak 42% pogodaka Mallorce.

“Teško je išta reći za formu. Međutim, ono što jest je da sam sigurno naporno trenirao i dobro radio”, istaknuo je Mario Budimir. Što je još hrvatski golgeter još rekao, pogledajte u prilogu RTL-a.