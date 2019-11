[VIDEO] MAJSTORSKA ZAVRŠNICA ‘ZABORAVLJENOG’ VATRENOG: Hladnokrvnim golom gurnuo svoju momčad ka vrhu Serie A

Cagliari je ove sezone prava hit-momčad u talijanskoj Serie A i nakon ove pobjede popet će se na treće mjesto ljestvice

Veznjak Cagliarija Marko Rog zabio je svoj prvi ovosezonski pogodak u Serie A za svoj novi klub. U utakmici protiv Fiorentine momčad sa Sardinije igra pravu rapsodiju od nogometa, a Rogov gol bio je prvi u mreži Viola.

Rog je sjajno ušao u prazan prostor, lijepu loptu mu je poslao Radja Nainggolan, a on hladnokrvno završio akciju. Pogledajte njegov gol OVDJE.

Marko Rog standardan je u prvoj momčadi Calgiarija, no ne bi se to moglo reći i za reprezentaciju, gdje je uglavnom na širem popisu, ulijeće kao zamjena za ozljeđene veznjake, no nije već dugo proveo neku značajnu minutažu na terenu.