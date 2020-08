Lud je bio početak utakmice finala Europske lige u Kölnu između Seville i Intera.

Lukaku je već u 5. minuti izborio penal nakon što ga je srušio Diego Carlos, a onda ga je i sigurno izveo za vodstvo Intera na samom startu utakmice.

[VIDEO] BROZOVIĆ MAJSTORSKI ASISTIRAO U FINALU EUROPSKE LIGE: Nakon ove njegove ‘lopte s očima’ obrana Seville ništa nije mogla napraviti

Izjednačio je i rekord Ronalda koji je također zabio 34 gola u svojoj prvoj sezoni s Interom. Njegov gol pogledajte OVDJE.

Romelu Lukaku equals Ronaldo's Inter record 🙌

2️⃣2️⃣ years apart, the pair both struck 34 times in their debut season at the club! 🔵⚫️#Club2020 pic.twitter.com/anjA1yvU5d

