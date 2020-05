[VIDEO] LUDA UTAKMICA BORUSSIJE: Palo sedam golova i hat-trick u 45 minuta. Sancho eksplodirao i oduševio proslavom pogotka

U obje nedjeljne utakmice 29. kola njemačkog nogometnog prvenstva favoriti su stigli do uvjerljivih pobjeda, prvo je Borussia iz Moenchengladbacha na svom stadionu sa 4-1 (2-0) nadigrala Union iz Berlina, a potom je i Borussia iz Dortmunda kao gost bila bolja od posljednjeg Paderborna sa 6-1 (0-0).

U Paderbornu su svi pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Borussia je s dva brza gola Thorgena Hazarda i Jadena Sancha u 54. i 57. minuti stigli do prednosti od 2-0. Nadu domaćima nakratko je vratio Huenemeier koji je u 72. minuti iskoristio kazneni udarac za 2-1, no samo dvije minute potom Sancho je svojim drugim golom vratio goste na dva gola razlike. Hakimi u 85. minuti, Schmelzer u 89. minuti i Sancho svojim trećim golom u sudačkoj nadoknadi povećali su konačni rezultat na 6-1.

Jadon Sancho scores takes off the shirt and shows “Justice for George Floyd” pic.twitter.com/4oLS63g5LA

