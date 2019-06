[VIDEO] LOVREN I EKIPA NAPRAVILI KAOS U SVLAČIONICI NAKON POBJEDE: ‘Dosta mi je bilo više ovih drugih mjesta’

Nakon što je jučer s Liverpoolom postao europski prvak, Dejan Lovren izjavio je kako mu se ispunio dječački san

Hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren, koji je u subotu s Liverpoolom postao europski prvak, rekao je kako mu se ispunio dječački san te na najljepši način vratilo sve zbog napornog rada. “Dosta mi je više bilo ovih drugih mjesta”, istaknuo je 29-godišnji branič podno stadiona Wanda Metropolitano poslije pobjede od 2-0 nad Tottenhamom u finalu Lige prvaka. “Mislim da smo zaslužili ove godine osvojiti Ligu prvaka pogotovo jer smo prošle godine nesretno izgubili od Reala. Pokazali smo od početka do kraja da smo bili jedan od favorita. Nije večeras bila najljepša igra no to je nebitno. Na kraju se piše jedino tko je pobijedio”, rekao je.

Alex-Oxlade Chamberlain – Firminho objavio je na Twitteru snimku euforičnog slavlja iz svlačionice gdje zajedno s Lovrenom pjeva, a u jednom trenutku je netko u čast Virgila van Dijka zapjevao i hit Dublinersa “Dirty Old Town”.

LIVERPOOL OSVOJIO LIGU PRVAKA: Lovren i društvo srušili Spurse u Madridu, Kloppov džoker opet heroj Redsa

Šesti naslov prvaka Europe

Liverpool je u subotu došao do svog šestog naslova prvaka Europe, a Lovren do svog prvog. Prošle sezone su izgubili u finalu s 1-3 od Real Madrida u Kijevu, a onda je i s Hrvatskom izgubio od Francuske s 2-4 u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

“Prošle sezone sam rekao da ćemo se vratiti”, napomenuo je. “No nije bilo jednostavno, Tottenham je igrao bolje večeras te smo se bili malo povukli. Tako inače ne igramo nego obično čuvamo loptu. No i s Hrvatskom smo igrali najljepši nogomet pa eto što se bilo dogodilo. Uvijek se gleda rezultat”, ponovio je.

KLOPP JE KONAČNO SKINUO ETIKETU ‘LUZERA’: ‘Inače sam polupijan 20 minuta nakon utakmice, ali večeras…’

The @VirgilvDijk song from inside the dressing room. 😍 Is right, @Alex_OxChambo 🤣 🎥 alexoxchamberlain on Instagram pic.twitter.com/DPXGgrbhNI — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019

Pametniji nego prošle godine

I dok je lani Real Madrid bio favorit u finalu ta je uloga sada bila pripala Liverpoolu u odnosu na Tottenham. “Bili smo pametniji nego prošle godine, oni su bili u situaciji u kakvoj mi lani. Ponosan sam na ovu ekipu, na sve što smo napravili. Doista smo puno toga prošli zajedno”, rekao je Lovren koji crveni dres nosi od 2014. godine. Lani je u finalu vodio žestoke duele s braničem Sergiom Ramosom, koji je u jednom duelu bio ozlijedio njegovog suigrača Mohameda Salaha, strijelca za 1-0 protiv Tottenhama u subotu. Lovren je tada u suzama slušao himnu Lige prvaka dok je Ramos, kapetan Real Madrida, podizao pehar.

No sada je on, euforično i sa širokim osmijehom, podigao najvažniji pehar u Europi. “Sve mi se vratilo. Naporno smo radili ove sezone, moralo se to vratiti nekako”, naglasio je. Nije mu bilo lako gledati susret s klupe. Od uzbuđenja je osjećao bolove u trbuhu, kaže. “Naravno da je bilo teško gledati s klupe, ekipa je tu, bodrim je… bilo je teško ali sve pozitivno. Jednostavno sam htio osvojiti ovaj pehar. Bilo mi je najbitnije da ovo osvojim”, rekao je.

Kao dječak je sanjao osvajanje Lige prvaka. “Ovo mi je ispunjene dječačkog sna. Ispunjen sam. Najbolji smo, ne samo u Europi, nego na svijetu. Zato se ja divim Modriću, Rakitiću, Ronaldu, Messiju… koji su to osvajali toliko puta i još su gladni”, rekao je Lovren kojem će ovo biti podstrek za pokušaje osvajanja novih natjecanja. “Što god da bude u budućnosti mogu otići uzdignute glave. Ponosno”, zaključio je.