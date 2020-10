[VIDEO] KOMIČAN GOL RIJEKE POSTAO APSOLUTNI HIT: Javio se i svjetski prvak s urnebesnim komentarom – ‘Snima li se neka komedija’?

Nije to bio bilo kakav autogol, bio je to autogol o kojem sada priča pola Europe

Nogometaši Rijeke izborili su nastup u natjecanju po skupinama Europske lige zahvaljujući 1-0 (1-0) pobjedi na gostovanju protiv danskog Kopenhagena u susretu posljednjeg pretkola.

Rijeka je do pobjede stigla autogolom Ankersena u 20. minuti. No, nije to bio bilo kakav autogol, bio je to autogol o kojem sada priča pola Europe. Kulenović je uspio izboriti jednu loptu te je odigrao za Andrijašević koji je pretrča ravno pola terena, nakon čega je iskoristio sudar braniča, prošao sam i uspio majstorcki prebaciti vratara. Lopta se na kraju odbila od grede i završila u koljenu Ankersena pa u mreži.

Javio se i svjetski prvak

Sve u svemu, pogodak Rijeke vrlo brzo je dospio na društvene mreže i izazvao je lavinu reakcija, uglavnom komičnih. A pogodak je primijetio i šahovski velemajstor, trenutno najbolji igrač svijeta i veliki ljubitelj nogometa te jedan od najboljih igrača Fantasy Premier lige, Magnus Carlsen.

“U Kopenhagenu se danas popodne snimao novi film Charlieja Chaplina”, napisao je Carlsen na svom Twitteru.