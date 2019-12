[VIDEO] KAOS NA UTAKMICI DINAMA I CITYJA: Manchester zabio nakon nesportskog poteza, a onda je nastao nered

Nakon pogotka nogometaši Dinama su vrlo žestoko reagirali i napali suca

Vjerojatno najspornija situacija s utakmice posljednjeg kola Lige prvaka između Dinama i Manchester Cityja dogodila se netom prije pogotka Građana. Naime, u začetku akcije za gol, Stojanović je zadobio udarac zbog kojeg je ležao na travnjaku, a igrači Cityja loptu nisu izbacili iz igre već su nastavili akciju iz koje je Jesus zabio.

Nažalost, Cityju se može predbaciti samo to što nisu odigrali fair-play, ali se možda može za ovu situaciju okriviti suca koji je ionako delegiran da zaustavlja utakmicu ako dođe do ozljede igrača, odnosno on je dužan zaustaviti igru da bi se igraču ukazala pomoć, a ne nogometaši.

Nakon pogotka nogometaši Dinama su vrlo žestoko reagirali i napali suca, a najgore je prošao kapetan i najglasniji pojedinac, Arijan Ademi kojeg neće biti u sljedećeoj europskoj utakmici.