[VIDEO] KAMERE UHVATILE ODVRATAN INCIDENT NA UTAKMICI BUNDESLIGE: Pogledajte što je zvijezda Schalkea napravila protivniku

Nogometaše Schalkea čeka teška sezona, jer nakon što su na startu Bundeslige izgubili sa 0-8 od Bayerna, u subotu su u 2. kolu kod kuće poraženi od Werdera s 1-3. Trostruki strijelac za Werder bio je Niclas Füllkrug (22, 37, 59-pen).

Međutim, nogometaši Schalkea mogli bi lako na neko vrijeme ostati bez možda i najvažnijeg igrača talentiranog stopera Ozana Kabaka. Naime, Kabak je u 28. minuti utakmice prvo srušio protivnika Ludwiga Augustinssona koji je bio u punom naletu, tako što mu je ušao u putanju i punim ga tijelom izbacio iz ravnoteže. Augustinsson se zatim otkotrljao nekoliko metara, a Kabak je zatim dotrčao do njega i dok se ovaj valjao od bolova po travi, Kabak ga je pljunuo. Incident pogledajte OVDJE.

‘Nisam namjerno’

Ovaj incident sudac nije vidio i Kabak se provukao, ali pravda je barem donekle zadovoljena jer Kabak je do kraja utakmice zaradio crveni karton zbog grubih prekršaja.

No, lako je moguće da dobije dodatnu kaznu zbog pljuvanja jer kamera je snimila sve, a niti trener Werdera, Florian Kohfeldt neće tako pustiti ovaj incident. “To je čisti crveni karton, ali prije svega nešto čemu nikako nije mjesto na nogometnom terenu”, kazao je.

Kabak se kasnije pokušao ispričati Augustinssonu, ali pitanje je hoće li mu to pomoći. “Želim se iskreno ispričati Ludwigu Augustinssonu. Nije mi bila namjera to napraviti, dogodilo se slučajno. Nisam ga ciljao, kut televizijske kamere daje varljivi pogled na situaciju. Nikad do sada nisam napravio nešto tako, niti ću to napraviti u budućnosti, jer je to nesportsko ponašanje. Ovo je bilo jako loše.”