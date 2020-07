[VIDEO] KAKVO IZNENAĐENJE ZA SLAVENA BILIĆA: Stigle neočekivane poruke bivših klubova. Ivanišević poslao urnebesnu snimku

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić vratio je momčad West Bromwich Albiona u englesku Premier ligu osvojivši drugo mjesto u Championshipu, drugom razredu engleskog klupskog nogometa.

Bilićevoj momčadi je u posljednjem kolu za to dovoljan bio domaći remi 2-2 protiv Queens Park Rangersa, jer je trećeplasirani Brentford na svom terenu poražen sa 1-2 od Barnsleyja, koji je unatoč pobjedi ispao u treću ligu.

Veliki je ovo podvig i Bilić je zaslužio svaku pohvalu jer ipak je riječ o vjerojatno najtežoj ligi svijeta. Zbog toga, hrvatskom su treneru čestitali brojni slavni sportaši, pa čak i bivši klubovi.

Javili su mu se West Ham i Bešiktaš…

Congratulations to our former manager Slaven Bilic and @WBA on promotion back to the @premierleague 👏🏾 https://t.co/5m6r1dX0Nf

— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) July 22, 2020