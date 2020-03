[VIDEO] KAKVA JE SUDBINA HNL-A, ŠTO ĆE BITI S DALIĆEM? Konačno smo dobili odgovor na ova pitanja; Ovo se nikad još nije dogodilo

Ključni HNS-ov operativac Marijan Kustić gostovao je u studiju RTL-a

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza donio je odluku kako prvoligaška nogometna sezona mora biti završena do 28. lipnja poštujući tako odluku krovne europske nogometne organizacije Uefe.

Potrebno je započeti s natjecanjem najkasnije sredinom svibnja

Da bi se preostali susreti u potpunosti odradili, potrebno je započeti s natjecanjem najkasnije sredinom svibnja. U Hrvatskom nogometnom savezu razmatraju i ostale scenarije, prate se preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite i kao što ključni HNS-ov operativac Marijan Kustić kaže, još uvijek je teško procijeniti što će se u budućnosti dogoditi zbog pandemije koronavirusa, koja je obustavila sportska natjecanja diljem svijeta.

Uefa preporučila, HNS usvojio

Izvršni direktor HNS-a Kustić gostovao je u srijedu navečer studiju RTL televizije. Danas je imao radnu skupinu na kojoj je, prema preporuci Uefe, donesena gore spomenuta odluka odluka. Znači, 10 kola je do kraja HNL-a i polufinale i finale hrvatskog Kupa. No, u Hrvatskoj se donose sve drastičnije mjere. Igrači su već 15 dana bez treninga, no preporuke Civilne zaštite moraju se poštovati…

“Je, danas smo imali sastanak kojeg je predvodio predsjednik HNS-a Davor Šuker, i po preporuci Uefe oni su dali rok da se nacionalna prvenstva završe krajnjim rokom 28. lipnja. Mi smo danas to i potvrdili na svom Izvršnom odboru”, kazao je Marijan Kustić i dodao:

‘Postoji više varijanti, i administrativnih’

“Ja bi bio najsretniji kad bi završili taj natjecateljski dio. Razgovarat ćemo i sljedećeg tjedna. Pratit ćemo cjelokupni razvoj situacije. Imat ćemo varijantu A, B i C. Postoji više varijanti, i administrativnih. Nama je najbitnije zdravlje naših igrača i o tome vodimo brigu. No, u ovom trenutku je teško išta mudro i pametno kazati”.

Odgođen je Euro, Zlatku Daliću ističe ugovor…

O Daliću

“Zlatko Dalić je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Davor Šuker će s njim napraviti razgovor i ne vidim ništa sporno da ne bude i dalje izbornik”, istaknuo je Marijan Kustić.

