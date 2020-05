U rurskom derbiju Borussia Dortmund je na sablasno praznom Signal Iduna Parku s uvjerljivih 4:0 svladala Schalke i tako se privremeno približila vodećem Bayernu na samo jedan bod.

Za vodstvo u 29. minuti pobrinuo se Erling Haaland, nakon sjajne akcije u kojoj je Brandt izbacio Thorgena Hazarda, a ovaj iz prve ubacio pred vrata, gdje je spreman bio 19-godišnji norveški napadač.

Proslava je bila primjerena sigurnosnim mjerama. Njegov slavljenički ples suigrači su popratili pljeskom sa sigurne distance.

[VIDEO] GOL KOJIM JE NOGOMET POBIJEDIO KORONU: Pogledajte majstoriju Haalanda i vrlo neobičnu proslavu

No prije njegovog gola dogodila se bizarna situacija. Kako na stadionu nije bilo navijača, a s njima ni buke, moglo se čuti sve što igrači pričaju pa je tako snimljena i psovka stopera Schalkea Todiboa, koji je rekao Haalandu da si “j*be baku”. Pogledajte video:

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5

— Get French Football News (@GFFN) May 16, 2020